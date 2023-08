Ed Sheeran a-t-il vraiment plagié Marvin Gaye ?

Passera-t-on mieux entre les mailles du filet si on plagie un petit artiste guatémaltèque qui joue de l’accordéon ? Vous vous souvenez du tube de Gotye Somebody That I Used To Know ? Gotye est un auteur-compositeur-interprète, chanteur et musicien belge australien d’origine qui avait interprété un tube planétaire. Quelques mois après son succès, Gotye reconnaît avoir plagié un titre de 1964 de Luiz Bonfà, un artiste brésilien très peu connu et mort depuis des lustres. La famille de l’artiste veillait aux grains et réussira à obtenir 45 pourcents des royalties.