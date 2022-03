Ed Sheeran a-t-il plagié Sam Chokri ? Les experts musicaux ne parviennent pas à se mettre d’accord

Anthony Ricigliano, musicologue judiciaire américain, a déclaré à la Haute Cour de Londres que le titre "Shape Of You" présente des "différences claires" avec "Oh Why", le titre de Sami Switch (de son vrai nom Sami Chokri). Christian Siddell, un autre expert, prétend l’inverse.

Anthony Ricigliano a conclu qu’il est "improbable" que les similitudes entre les deux titres résultent d’un plagiat. Le musicologue, qui a été chargé par les avocats d’Ed Sheeran, a déclaré à la cour pendant le procès qu’il était impartial et a affirmé que les prétendues similitudes étaient exagérées. "La conception globale, le développement musical du contenu mélodique, harmonique et lyrique de la phrase concernée dans 'Shape Of You' sont distincts de ceux utilisés dans 'Oh Why'", a-t-il expliqué.

Un autre expert en musicologie, Christian Siddell, a déclaré qu’il avait remarqué des similitudes mélodiques "si nombreuses et frappantes que la possibilité d’une création indépendante est hautement improbable". Ce musicologue, instruit par les avocats de Sami Chokri, conclut qu’il existe des similitudes substantielles entre certains aspects de la mélodie de la voix principale de "Oh Why" et de "Shape Of You".

De leur côté, Ed Sheeran et les coauteurs de "Shape of You", Johnny McDaid et Steven McCutcheon, ont "nié avec force" avoir entendu le titre "Oh Why" avant l’écriture de "Shape of You". Afin d’étayer ses propos, Ed Sheeran a chanté des extraits de "Feeling Good" de Nina Simone et de "No Diggity" des Blackstreet lors de l’audience du 8 mars à Londres. Comme le rapporte BBC News, Ed Sheeran a chanté ces extraits des titres de 1965 et de 1996 pour prouver à quel point ce gimmick "Oh I" est récurrent dans le milieu de la musique pop.

De son côté, l’artiste Sami Chokri a déclaré qu’il s’est senti "rabaissé" par les avocats du chanteur. "J’ai l’impression d’avoir été volé par quelqu’un que je respecte, ou plutôt ai respecté", a-t-il affirmé. Il poursuit : "C’est une année qui m’a causé beaucoup de soucis. Tout ce que j’ai lu et entendu, ce sont des mails qui me rabaissaient. Ce que je voulais, c’était une explication. Si j’en avais eu une, nous n’aurions pas eu à subir ces bêtises".