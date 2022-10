"Ed, on est en 2022!" : quand Lewis Capaldi change les paroles d’une chanson écrite par Ed Sheeran

Le chanteur et musicien écossais (qui a d’ailleurs démarré en reprenant des chansons d’Oasis et The Killers dans les bars d’Edimbourg et Glasgow) sortira un deuxième album en 2023, quatre ans après l’immense succès de son premier opus "Divinely Uninspired to a Hellish Extent".

Dans une interview pour BBC News, l’artiste s’est confié sur l’écriture de ce second album. Il a révélé une anecdote sur "Pointless", une chanson d’amour écrite par Ed Sheeran dont il a modifié quelques paroles, les jugeant trop démodées. A l’origine, il devait chanter : "She gives me more than everything, I’ll give her my last name" ("Elle me donne plus que tout, je lui donnerai mon nom de famille".) Peu convaincu par cette dernière phrase, l’artiste écossais a interpellé Ed Sheeran : "Je lui ai dit "Ed on est en 2022. Personne n’a besoin de prendre le nom de famille de personne, je ne vais pas chanter ça !" Je ne pense même pas que la femme d’Ed a pris son nom."

Lewis Capaldi a également raconté son hésitation à collaborer avec Ed Sheeran craignant qu’on attribue au chanteur de "Shape of You" le succès de ses chansons : "Tous les artistes britanniques qui ont eu un album numéro 1 au classement ont travaillé avec Ed". Il ajoute : "Ça prouve combien il est doué mais j’ai eu peur. "Mon ego se disait "Je ne veux pas que les gens pensent qu’Ed a écrit mes chansons." Je lui en ai parlé et il a proposé de prendre un pseudonyme – mais au final, il m’a aidé à écrire cet album, sans aucun doute."

L’artiste avoue d’ailleurs : "Ed Sheeran a fait ressortir le doux en moi"

"Broken By Desire To Be Heavenly Sent", le deuxième album de Lewis Capaldi est attendu en mai 2023. Un premier single "Forget Me" est déjà sorti.