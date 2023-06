Ed Banger XX : Le label parisien fête ses 20 ans avec une compilation, remportez-la grâce à JAM (VIDEO)

Pour ce résumé de 20 ans d’activité rassemblé sur vinyle on retrouve des titres iconiques comme "D.A.N.C.E." de Justice, "Embody" de SebastiAn, "The Sun" de Myd, "I Love U So" de Cassius ou encore "Pop the glock" de Uffie.

Cette compilation anniversaire pressée sur le disque, on vous la fait gagner. Pour tenter de la remporter, participez juste ci-dessous :