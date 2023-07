Ed Banger XX : 20 ans de règne sur la French Touch en toute spontanéité

On est en mars 2003 dans le 16e arrondissement de Paris, Pedro est alors manager d’artistes comme Daft Punk, Cassius ou DJ Medhi mais il manque une corde à son arc : pouvoir produire des disques, sortir des projets et plus précisément une proposition qui lui est arrivée, celui de Mr Flash. "Ça part d’une rencontre complètement improvisée avec Mr Flash qui est venu me voir, il cherchait un manager mais ça ne m’intéressait pas de continuer dans cette voie. J’ai quand même aimé sa musique et je lui ai dit "si tu veux, je vais monter un label et sortir ton disque." Donc ça s’est passé comme ça de façon tout à fait spontanée."

C’est donc un nouveau label électro qui naît au début des années 2000, une période pas forcément propice à cela. "Pour remettre dans le contexte, le streaming n’a pas la puissance qu’il a aujourd’hui. On a encore le fantasme de la vente de disque. Les chiffres représentent des choses et le vinyle reprend un peu du poil de la bête. Mais la musique électronique française particulièrement commence à moins exciter les gens. La beauté de la French Touch des années 90 commence à s’essouffler un peu, je ne sais pas si c’était le meilleur moment pour monter un label. Je l’ai fait sans trop réfléchir. Le rock faisait son grand come-back avec les Strokes, White Stripes et compagnie qui trustaient les charts. Les jeunes revendaient leurs platines pour acheter des amplis mais finalement j’ai quand même décidé de me lancer dans l’aventure Ed Banger sans trop penser à tout ça. C’est marrant de se lancer là 20 ans après dans un petit scan de l’époque avec ta question."