Ed Banger ressucite une prod oubliée de DJ Mehdi et invite Benjamin Epps et Santigold dessus

Quand on s’appelle Pedro Winter, on a la chance de pouvoir retrouver des disquettes contenant des productions de DJ Mehdi dans sa cave. Récemment, il en a trouvé une contenant des samples et des kits de percussions, issue d’une session réalisée avec Mehdi à New York en 2001. Il a décidé de la dépoussiérer et de sélectionner un casting cinq étoiles pour poser dessus : Benjamin Epps et Santigold.