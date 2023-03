Écrivez-vous correctement français ? Michèle Lenoble-Pinson lève le voile sur les anglicismes

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, Michèle Lenoble-Pinson n’est pas contre l’anglais, mais elle tient à ce que nous employons des mots français, qui sont plus précis et variés, pour enrichir notre discours. " La langue française est riche et si elle n’a pas spontanément des équivalents aux emprunts anglo-américains, elle est capable de les construire, de les créer. Je suis contre l’emploi de termes anglais quand il existe en français des mots plus précis ". Elle prend notamment l’exemple du mot " booster ". "On va booster les élèves ou les produits alors que plus de quinze termes existent en français comme " stimuler " ou " promotionner " ".

Cependant, tous les termes commençant par " e " tels qu’e-commerce ou email sont, selon elle, à bannir. La Présidente des Championnats d’orthographe de Belgique estime qu’en français " télé ", " cyber " et " en ligne " sont plus adaptés dans la langue de Molière.