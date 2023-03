Écrire à la main, plus stimulant pour notre cerveau ?

Pourquoi ? L’hypothèse, c’est qu’à l’ordinateur, la rapidité avec laquelle nous écrivons nuit à l’attention que nous apportons à notre tâche : nous avons tendance à écrire de façon automatique. Tandis que l’écriture manuscrite, plus lente et plus exigeante, nous demande de procéder dès le départ à une synthèse du propos, qui nous oblige à mieux le comprendre et nous aide donc à l’assimiler. Malgré l’avantage apparent d’une prise de notes plus rapide à l’ordinateur, nous stimulons davantage notre cerveau lorsque nous écrivons à la main.