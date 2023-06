Écoutez "Westside Story" de DJ Snake ainsi que nos autres nouveautés de la semaine sur Tipik

On ne change pas une équipe qui gagne. Après le succès des titres Hypnotized et In the Dark, c'est désormais la sortie cette semaine de Paradise qui marque une nouvelle collaboration entre le DJ allemand Purple Disco Machine et le groupe britannique Sophie and the Giants.

Un troisième titre composé ensemble qui ne manquera pas de nous entraîner sur la piste de danse et de nous faire danser tout l'été !