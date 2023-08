Écoutez-vous souvent votre petite voix intérieure ?

Mais comment étudier cette parole silencieuse, qu’on n’entend jamais ? À Grenoble, de grands travaux de recherche ont lieu sur ce sujet. Des scientifiques ont montré que lorsque nous parlons dans notre tête, cela produit un effet très léger sur notre corps : en posant des capteurs sur les lèvres, le front et le bras d’un volontaire, ils ont observé une activité électrique des muscles, même si elle est infime.

Ils se sont aussi demandé si la production de ce discours interne activait les mêmes zones de notre cerveau que pour notre discours externe "classique".

Mais comment s’articule celui-ci ? En fait, en temps normal, le cerveau :

cherche d’abord l’image du mot ;

crée ensuite son image sonore ;

puis trouve les codes pour articuler le mot ;

enfin commande les articulateurs de la parole : lèvres, langue, etc.

Et les recherches semblent montrer que les deux discours fonctionnent en fait de façon très semblable. Que l’on parle "normalement" ou simplement dans sa tête, on fait appel au même réseau cérébral, qui régit l’articulation et la vocalisation.