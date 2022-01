Écoutez "Un jour je marierai un ange" de Pierre de Maere ainsi que les autres nouveautés belges de la semaine sur Tipik !

SELAH SUE - "PILLS"

La chanteuse belge Selah Sue est de retour en ce début d'année avec le single "Pills" qui annonce un troisième album qui sortira le 25 mars prochain. Un album très personnel qui explorera les différentes facettes de sa personnalité.

Avec "Pills", c'est son "dark side" qui est ainsi évoqué car le morceau aborde la question de la santé mentale et de la dépression et plus particulièrement chez les jeunes personnes, Selah Sue ayant souffert de dépression depuis sa jeunesse.

Un sujet nécessaire d'aborder et qu'elle traite avec lucidité et même avec humour comme en atteste l'arrangement disco-pop du titre et le clip coloré et loufoque qui l'accompagne.

Selah Sue sera en interview ce soir à partir de 19h chez Sélim et Malou sur Tipik Radio où elle présentera une version épurée de "Pills" !