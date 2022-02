Ecoutez Twan Ray, Kimotion et Solar State ainsi que nos autres nouveautés de la semaine sur Tipik !

Encore un titre devenu viral grâce à TikTok et d'ailleurs il est tout sauf nouveau. The Walters se fait discret depuis 2014 avec ce titre et c'est assez rare d'avoir une deuxième chance comme celle-ci, la chance de refaire parler de soi et pourquoi pas de relancer la machine ! On gardera un œil attentif sur The Walters en 2022. Ils étaient dernièrement les invités de Jimmy Kimmel et on sait à quel point un Late Show américain est un tremplin pour un groupe (re)naissant.