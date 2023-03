Écoutez "Tout le monde (sauf toi)" de Clara Luciani ainsi que nos autres nouveautés de la semaine sur Tipik

Insomnies, le nouveau single d'Adé, fait son entrée dans la playlist de Tipik cette semaine.

"Ici c’est le piano qui mène la danse, au ralenti, façon ballade fragile (...) c'est la chanson la plus intime de l’album.", confie la chanteuse française. Après l'aventure Thérapie Taxi, Adé avait sorti son premier album solo Et Alors? en septembre dernier. Elle était d'ailleurs passée dans les studios de Tipik pour y interpréter son titre Tout Savoir ainsi qu'une reprise de Coldplay, Hymn for the Weekend, tous deux à redécouvrir sur Auvio.

Après avoir assuré le show au dernier Tipik Live qui a lieu cette semaine dans les locaux de Pias Belgique dans le centre de Bruxelles, Adé sera en interview ce lundi chez Samy et Lou entre 15h et 19h.