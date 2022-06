Écoutez "tnght" de Yellowstraps ainsi que nos autres nouveautés de la semaine sur Tipik

PURPLE DISCO MACHINE & BOSQ - "WAKE UP! (feat. KALETA)"

Pour son nouveau single, le DJ et producteur allemand Tino Pionek alias Purple Disco Machine s'est associé au producteur et multi-instrumentiste BOSQ et au chanteur et guitariste Kaleta !

Un titre qu'il avait fait découvrir au public pour la première fois au festival Coachella un peu plus tôt cette année.

Un morceau de disco moderne enrichit par les multiples influences de leurs différents créateurs !