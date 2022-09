Écoutez "Tissues" de Yungblud ainsi que nos autres nouveautés de la semaine sur Tipik

Après le succès de My Head & My Heart et la sortie de Maybe You’re the Problem il y a quelques mois, la chanteuse américaine d’origine albanaise Ava Max revient avec Million Dollar Baby, un nouvel extrait de son prochain album Diamonds & Dancefloors attendu pour le mois de janvier prochain.

Un morceau inspiré par une rupture amoureuse douloureuse sur laquelle s’est confiée la jeune compositrice de 28 ans : "Quand j’ai créé cette chanson, je traversais une très rude épreuve de ma vie : chagrin d’amour et beaucoup de tristesse […] Je l’ai nommée ‘Million Dollar Baby’pour me rappeler de ma propre valeur, et ai écrit les paroles de manière à montrer que vous pouvez surmonter et atteindre n’importe quoi dès lors que vous placez votre esprit dessus."