Ecoutez Tipik et repartez avec le vinyle de Daft Punk célébrant les 10 ans de RAM

Ecoutez Tipik dès demain et remportez le triple vinyle célébrant les 10 ans de "Random Access Memories" de Daft Punk!

En effect, 2023 marque le 10ème anniversaire de l'album aux multiples Grammys de Daft Punk, "Random Access Memories", comprenant les titres "Get Lucky", "Instant Crush", "Lose Yourself To Dance" en collaboration avec Pharrell Williams, Nile Rodgers, Julian Casablancas, Paul Williams, Panda Bear et Todd Edwards.

Pour célébrer cet événement, une édition spéciale comprenant 35 minutes de musique inédite (démos et prises de studio) sera publiée.



Si vous souhaitez en découvrir d'avantage sur le groupe mythique, Marie Frankinet retrace le parcours des Daft Punk dans un des épisodes de "Pop Icons", le podcast qui décrypte les grands noms de l’industrie musicale. Secrets de fabrication, coulisses et génie créatif sont les ingrédients de ce podcast captivant.

Pour gagner votre triple vinyle de Daft Punk écoutez Romain demain de 19h à 22h et samedi toute la journée!