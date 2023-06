Ecoutez Tipik et remportez votre séjour au Parc Astérix

LES SPECTACLES A NE PAS RATER

LES PLONGEONS DE L’OLYMPE

C'est en l'honneur de Zeus que 4 athlètes Romains et Grecs vont concourir dans une compétition de plongeons au Théâtre de Poséidon en plein cœur de La Cité d’Olympie. A l'issue des épreuves par équipe, 8 athlètes enchaineront des figures toutes aussi spectaculaires les unes que les autres, la délégation victorieuse disputera le concours individuel, et à la fin, il n'en restera qu’un !

LE DÉFILÉ GAULOIS - UN NOUVEAU CHAR : LES PIRATES

Tous les personnages de la bande dessinée sont présents pour faire la fête ! Astérix, Obélix, Panoramix, Abraracourcix, Falbala ou encore Bonnemine défilent dans le Parc pour le plus grand bonheur des visiteurs.

Il est composé d’une tortue romaine et de 3 nouveaux chars : Cléopâtre, César et Gaulois avec tous les personnages emblématiques du village, des chants, et des danses.

MAIN BASSE SUR LA JOCONDE

Après trois ans d’absence, le retour du spectacle est un événement fort de cette saison !

Dans la brume des quais du Havre, une bande de malfrats complote pour voler "La Joconde". Marcel, un peintre en bâtiment, se retrouve bien malgré lui témoin de la scène et va tout tenter pour sauver la toile la plus célèbre du monde… Un spectacle époustouflant et diablement efficace !

GASTRONOMIE

Pour parfaire une belle journée dans la peau d'un gaulois, le repas est primordial !

Découvrez les restaurants thématiques et les nombreux kiosques gourmands

pour tous les budgets.

Le bon appétit des Gaulois n'est plus à prouver … mais, que vous mangiez autant qu'Obélix ou plus léger comme Astérix vous trouverez où vous restaurer. Sanglier, Fast Food, Pizzas, Cuisine du monde, Sandwiches, Glaces... il y a de quoi avoir l'eau à la bouche !

DES HOTELS A DEUX PAS DU PARC

Prenez votre temps et prolongez votre expérience Gauloise en passant un séjour aux hôtels

Les Trois Hiboux, La Cité Suspendue ou Les Quais de Lutèce. Les trois hôtels trois et quatre étoiles du parc, disposent tous de caractéristiques spécifiques, afin de réjouir toute la famille. Séjour au milieu de la forêt, halte festive au cœur de la ville antique ou encore établissement idéal pour les plus jeunes