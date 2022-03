Ecoutez Tipik et profitez d'une journée de détente aux thermes

Thermae Grimbergen, oasis de quiétude dans la périphérie verte de Bruxelles.

Thermae Grimbergen est un centre de cure d'exception. Depuis sa création voici plus de 20 ans, il a été régulièrement rénové et s'est enrichi voici quelques années d'un magnifique et verdoyant domaine. Ses infrastructures thermales se composent de deux parties : Aquarius pour les naturistes, Sabai pour les curistes en maillot. Complétez votre journée de bien-être par un bienfaisant massage ou un soin du visage, ou séjournez dans notre hôtel wellness.

La cure Loki

S'offrir de temps à autre une journée de relaxation, c'est nécessaire pour tenir le coup. Cette cure en est le moyen tout indiqué ! Non seulement elle vous offre l'accès aux thermes publics toute la journée, que ce soit dans la partie pour curistes naturistes ou celle en maillot, mais vous bénéficiez en outre d'un massage corporel de 50 minutes et de la participation libre aux séances de gommage, de versement et de relaxation organisées chaque jour. Vos sandales, serviettes et votre sortie de bain sont réservées à votre intention. Qu'attendez-vous ?

La cure Geras

Grâce à cette cure financièrement fort avantageuse, vous utilisez toute la journée les infrastructures de sauna et de wellness du verdoyant domaine de Thermae Grimbergen. À condition de respecter les règles vestimentaires, toutes les installations pour curistes naturistes ou en maillot vous sont ouvertes. Sandales, serviettes et sortie de bain vous sont confiées dès votre arrivée. Hormis un éventuel maillot, vous n'avez donc rien à emporter de la maison. Toute la journée, vous participez librement aux différentes séances de gommage et de versement organisées quotidiennement. On vous les recommande chaleureusement ! Pour parachever la sensation relaxante, vous recevez un soin du visage hydratant par lequel la peau est d'abord nettoyée en profondeur, puis hydratée avec un masque au gel. Détente garantie !