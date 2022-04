Ecoutez Tipik et partez au Primavera Festival à Barcelone

Le Primavera Festival est un rendez-vous incontournable au début de l'été à Barcelone. Le festival qui a plus de 20 ans, attire chaque année de plus en plus de personnes.

Primavera est une vraie référence de festival international : on retrouve des grandes têtes d’affiche et des artistes plus émergents, super frais sur la scène que tout le monde veut voir (PinkPantheress par exemple qui a connu un énorme succès grâce à Tiktok en 2020). L'idéal pour voir les plus grandes têtes d'affiche et les stars de demain.

Vous ne pouvez pas rêver mieux comme cadre : des scènes au bord de la mer et dans le centre-ville de Barcelone !

Vous rêvez de vous y rendre?

Ecoutez Tipik et soyez peut-être l'heureux(se) élu(e) qui fêtera l'arrivée du printemps à Barcelone sur les meilleurs sons du Primavera Festival !