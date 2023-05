Ecoutez Tipik et partez à la découverte de la Vallée de la Semois en trottinette électrique

Ludo, Mika, Rod et Greg vous font découvrir d'une autre manière la Vallée de la Semois.

Originaires de la région, ils vous feront découvrir ou redécouvrir autrement les richesses naturelles de la vallée de la Semois et de ses forêts proches de Bouillon, Rochehaut et Paliseul.

Ils vous proposent, au départ de Noirefontaine, des circuits accompagnés d’environ 1h30′ en Trottinette Electrique Tout Terrain qui vous feront découvrir la beauté de nos paysages ardennais.

Ce n'est pas une trottinette de ville. Elles sont montées sur des roues 24'' avec moteur avant et moteur arrière et la batterie est intégrée (pas de sac à dos batterie et pas de câble reliant) et a une autonomie de 40 à 50 km. La trottinette électrique tout terrain est très facile à prendre en main.



Nul besoin d’être un sportif aguerri ! Contrairement au VTT, il ne s’agit pas d’une assistance mais d’un " full électrique ". Vous pourrez ainsi profiter pleinement de la balade sans effort.

Que vous ayez soif d’adrénaline ou que vous préfériez une promenade paisible en famille, entre amis ou collègues, leurs circuits sont adaptés à toutes vos envies.

Ils proposent différents parcours qui sont tracés en fonction des besoins du client.

un parcours initiation pour la prise en main de la machine sur chemin facile.

un parcours plein la vue à la découverte des plus beaux points de vue de Bouillon accessible à tous (Tombeau du géant, rocher des gattes, moulin du rivage, moulin de l épine, point de vue de Cordemois et le belvédère avec vue sur le château) 21 km

un parcours plein la vue ( les mêmes points de vue) mais sur un parcours sportif éblouissant garantissant émotions et sensations. 23 km

un parcours aventure nature à la découverte du ruisseau des Aleines, la Cornette et ses forêts avoisinantes au travers d un parcours varié et sinueux. 23km

Ils déplacent leur flotte au besoin du client et créent des parcours au besoin de celui-ci.

Vous passerez par les plus beaux points de vue de Bouillon, de quoi vous en mettre plein la vue. Sensations et émotions garanties. L'apéro en fin de balade est également offert.