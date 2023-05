Ecoutez Tipik et gagnez vos places pour aller voir Angèle au Core Festival

Ecoutez Tipik dès lundi et repartez avec vos pass pour aller voir Angèle au Core Festival le 27 mai à Bruxelles!

Après le succès de la première édition l'an passé, le Core Festival est de retour pour une deuxième édition les 27 et 28 mai prochains au parc d’Osseghem à Bruxelles.

Retrouvez entre autres Angèle, Pinkpantheress, The Blessed Madonna et Caballero et JeanJass.

Ca sera aussi l'occasion de venir nous faire un petit coucou. Tipik y sera en direct de 15h à 19h avec Romain Kuntz.

Pour remporter vos places écoutez le Réveil de Tipik de 6h à 9h et doublez vos chances en écoutant Samy et Lou de 15h à 19h !