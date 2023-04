Ecoutez Tipik et gagnez vos accès pour Walibi

Samy et Lou seront en direct en plein cœur du parc pour fêter sa réouverture, le retour des beaux jours et pour vous rencontrer !

Plongez dans un monde d'émotions fortes et descendez les montagnes russes les plus hautes et les plus rapides de Belgique !

Pour remporter vos 4 accès, écoutez dès lundi, le Réveil de Tipik de 6h à 9h et doublez vos chances en écoutant Samy et Lou de 15h à 19h.