Ecoutez Tipik et gagnez un séjour inoubliable à Forestia

Le Réveil de Tipik vous offre un séjour au milieu des animaux à Forestia à Theux!

Marco, Lara, François et Audrey sont en vacances bien méritées! On retrouve Florian et Tiffany aux commandes du Réveil de Tipik de 6 à 9h durant toutes les vacances de printemps!

Du mardi au vendredi repartez avec un Pack Forestia qui comprend 4 entrées pour le parc animalier ainsi que 4 entrées pour le parc aventure! Et ce n'est pas tout! Le/la meilleur.e d'entre vous aura la chance d'upgrader son Pack Forestia et repartira avec un séjour dans un des magnifique lodge au WOOD, le tout nouvel hôtel de Forestia.

Ecoutez Tipik dès mardi et vous repartirez peut-être avec un magnifique séjour au milieu des animaux!