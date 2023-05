Écoutez "Tiger Style" d’Henri PFR ainsi que nos autres nouveautés de la semaine sur Tipik

Ce vendredi marque le grand retour d’Henri PFR avec Tiger Style, notre coup de coeur Tipik de la semaine.

Après un temps d’absence, le producteur et DJ belge auteur d’Until the End (feat. Raphaella), In The Mood (feat. Veronica) ou encore Flames est de retour avec ce tout nouveau single qu’il présente comme un titre plus personnel que jamais. Un morceau en effet inspiré par deux années durant lesquelles il a dû faire face à des hauts et des bas : "J’avais parfois un petit nuage sombre en tête, qui m’empêchait de profiter des choses à 100%. " Tiger Style " parle du moment où l’on décide de reprendre son destin en main et de vivre pleinement."

Un titre dansant et lumineux qui fera sans aucun doute trembler les dancefloors cet été.