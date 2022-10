Beyoncé - Cuff It

En juillet dernier, Beyoncé signait son grand retour après six ans avec un 7e album très réussi. Elle a même décroché le premier numéro un des charts de sa carrière grâce à cet album dansant et libérateur. Après le single Break My Soul, l’artiste met en avant aujourd’hui Cuff It parmi les 16 morceaux de "Renaissance ". Cuff It est le titre du moment sur Tiktok et cumule déjà plus de 30 000 créations par jour. Sur ce single Funky, Beyoncé chante " We gon' fuck up the night (Funk it up, funk it up), black lights / Spaceships fly, yeah (Spaceships fly) ". Un morceau à découvrir sans tarder sur Tipik.