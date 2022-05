Écoutez "Supermodel" de Måneskin ainsi que nos autres nouveautés de la semaine sur Tipik

CHARLES - "MISS YOU WHEN YOU’RE THERE"

Après son single Never Fair que vous avez pu découvrir sur Tipik, la chanteuse belge Charlotte Forest aka Charles revient avec Miss You When You're There, second extrait de son album "Until We Meet Again" qui sortira le 27 mai prochain.

La gagnante de la saison 8 de The Voice Belgique dévoile un nouveau titre toujours plus intimiste et puissant, produit avec la complicité des musiciens du groupe belge Puggy !