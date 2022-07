Écoutez Sunroof de Nicky Youre et Dazy ainsi que les autres nouveautés de la semaine

On l’a découvert il y a quelques mois à peine avec son premier single "Dérangés", l’artiste belge Neolys est déjà de retour avec son deuxième titre, "Sauvage (Show Me Your Wild Side)" où il chante dans les deux langues, anglais et français comme le titre l’indique. On le retrouve avec une instrumentale très percutante et un texte où il crie sa vérité comme il sait si bien le faire.