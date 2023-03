Écoutez "Substitution" de Purple Disco Machine et Kungs ainsi que nos autres nouveautés de la semaine sur Tipik

Diablement entêtant et totalement eighties, la nouvelle collaboration entre le producteur allemand Purple Disco Machine et le français Kungs est notre coup de cœur de la semaine. Ce "Substitution" fait sans aucun doute une sorte d’hymne disco du moment. Après des titres comme "In the Dark" ou "Dopamine" d’un coté et "Never Going Home" ou "Clap Your Hands" de l’autre, la réunion des deux artistes ne pouvait être qu’une réussite. Ce nouveau titre disco-funk sample d’ailleurs un hit de l’époque, "Big In Japan" d’Alphaville.