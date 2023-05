Écoutez "Stuck" de Thirty Seconds To Mars ainsi que nos autres nouveautés de la semaine sur Tipik

Le coup de coeur Tipik de la semaine va au groupe de la star Jared Letto, Thirty Seconds To Mars. La formation iconique pop-rock des années 2000 est de retour avec ce nouveau titre "Stuck". Les auteurs de "The Kill", "City of Angels" ou encore "Kings and Queens" revient en force en assumant un gimmick plus pop dans l’ère du temps et en saisissant le courant avec brio. Thirty Seconds To Mars prévoit un nouvel album, It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day, pour septembre prochain.