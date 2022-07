Écoutez "Stay With Me" de Calvin Harris avec Justin Timberlake, Halsey et Pharrel Wiliams ainsi que les autres nouveautés de la semaine

C’est une super collaboration que nous propose le DJ et producteur Écossais Calvin Harris, que des pointures de l’industrie musicale qui viennent poser leur voix sur "Stay With Me". On retrouve la star Justin Timberlake, la chanteuse Halsey et Pharrel Williams. Le son s’inspire de vibes des années 60 et 70, on replonge dans les années hippies, fleuries, parfaites pour l’été. Le tout avec une instrumentale bien groovy.