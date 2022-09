Écoutez "Star Walkin'" de Lil Nas X ainsi que nos autres nouveautés de la semaine sur Tipik

L’été est à peine fini que c’est déjà un peu nostalgique de cette période que l’on peut accueillir ce titre "Woke Up In Love". Il pourrait servir de bande-son parfaite pour un aftermovie d’un été ensoleillé. Le producteur Norvegien Kygo s’est appuyé sur l’américain Gryffin pour composer ce titre qui est sublimé par la voix puissante de Calum Scott. Le chanteur ne vous est pas inconnu si vous écoutez régulièrement Tipik puisqu’il signait, il y a quelque mois, le vocal du titre "Where Are You Now" de notre compatriote Lost Frequencies.