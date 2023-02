Le DJ belge The Magician entre dans la playlist de Tipik cette semaine avec Differences, un nouveau single écrit en collaboration avec le DJ australien The Aston Shuffle.

Une première collaboration entre les deux DJs et producteurs de house music qui avaient déjà eu l’occasion de tourner ensemble et notamment aux Etats-Unis. Un titre dans lequel on reconnaît aisément les deux univers des artistes qui fusionnent pour donner vie à une nouvelle tendance électronique moderne et presqu’inclassable : "On s’est toujours dit qu’on adorerait travailler ensemble sur un projet, alors je suis super content qu’on ait finalement trouvé le temps de le faire !"