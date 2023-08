Écoutez "Single Soon" de Selena Gomez ainsi que nos autres nouveautés de la semaine sur Tipik

Notre coup de cœur de la semaine sur Tipik !

Après un temps d'absence marqué tout de même par quelques collaborations ponctuelles avec DJ Snake (Selfish Love) ou encore Coldplay (Let Somebody Go), la chanteuse et actrice américaine de 31 ans Selena Gomez est enfin de retour avec son titre Single Soon, extrait de son futur et quatrième album "SG3".

Un single que la star décrit comme "parfait pour la fin de l'été" et qui nous permettra de prolonger un peu le plaisir avant la rentrée.