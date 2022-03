Écoutez "Sigue" de J.Balvin & Ed Sheeran ainsi que nos autres nouveautés de la semaine sur Tipik

REGARD X YEARS AND YEARS - "HALLUCINATION"

Le producteur et DJ Regard et le groupe de pop britannique Years and Years signent ensemble le single "Hallucination", un titre consacré ... Aux briseurs de coeurs ! : "Don’t try to impress me I know you’re intending to hurt me again - You look like a vision but now I’m beginning to see through the haze”.



Un titre puissant à découvrir de toute urgence et qui intègre sans surprise la playlist de Tipik cette semaine!