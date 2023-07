Écoutez "Si j'pars" de 47Ter feat. Todiefor & Janee ainsi que nos autres nouveautés de la semaine sur Tipik

Berre Vandenbussche alias Berre, 22 ans, s'était fait connaître grâce à des covers de morceaux actuels postées sur Instagram et TikTok, accumulant très rapidement des millions de vues.

Après Say My Name sorti en 2022, il de retour avec un nouveau single original, Kissing Strangers, qui explore la thématique de la rupture et ce moment précis où "deux êtres se voient différemment après une relation. On ne se reconnait plus, on se voit devenir un.e étranger.e pour l’autre, ce qu’on n’aurait jamais pu imaginer auparavant.".