Écoutez "Si J'avais" de 47Ter feat. La Fouine ainsi que nos autres nouveautés de la semaine sur Tipik

Le trio français 47Ter nous dévoile un petit peu plus de son prochain album à venir qui comprendra 2 featuring, l'un avec Tayc et l'autre avec La Fouine, qui est notre coup de coeur de la semaine sur Tipik.

Si J'avais est un titre rempli de nostalgie d'une jeunesse durant laquelle les membres de 47Ter écoutaient eux-mêmes La Fouine. Et, de leurs propres aveux, ils chérissaient le rêve secret de collaborer avec le rappeur franco-marocain. C'est maintenant chose faite.

Après Côte Ouest, On Avait Dit et Vivre, Pierre Paul, Blaise et Lopes font leur grand retour dans la playlist de Tipik et, avec eux, ils remettent à l'avant-plan l'interprète de Du Ferme, plus discret ces dernières années... Et on ne boude pas notre plaisir!