Écoutez "Seven" de Jungkook feat. Latto ainsi que nos autres nouveautés de la semaine sur Tipik

Le coup de coeur Tipik de la semaine - et très probablement LE tube de l'été.

Un an après son single Left and Right en duo avec le musicien américain Charlie Puth, le chanteur et leader du célèbre groupe sud-coréen de K-pop BTS, Jungkook, continue l'ascension de son projet solo et allie ses forces avec l'incontournable rappeuse américaine Latto sur le titre Seven qui fait son entrée dans la playlist de Tipik en radio.

Un morceau universel, entraînant et solaire, taillé pour l'été et inspiré par un style "garage" très britannique qui affole tous les compteurs depuis sa sortie, atteignant notamment la première place au classement Billboard des 100 meilleurs singles aux États-Unis.