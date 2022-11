Nous sommes en l’an 2039, la terre a succombé aux agressions humaines répétitives et tous les êtres vivants, végétaux et animaux sont morts. Seuls quelques humains ont eu la chance, ou le malheur, d’être encore en vie, les condamnant à survivre sur une terre hostile et aride où le cannibalisme est devenu un des moyens de survie.

Certains survivants continuent de chercher des solutions et des vivres en évitant le cannibalisme...

Vous, survivants, vous voilà coincé dans cette cave de cette grande maison rural abandonnée. Réussirez-vous à en sortir indemne et à survivre dans cette environnement hostile? Vous avez 60 minutes.