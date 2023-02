Idéalement niché en plein cœur de la petite ville de Marche-en-Famenne en Belgique, l’hôtel-restaurant Quartier Latin est un complexe hôtelier quatre étoiles de 70 chambres occupant les murs d’une église jésuite classée du 18ème siècle. Chargé d’histoire et tout en élégance, le Quartier Latin conjugue le cachet du passé et la technologie d’aujourd’hui.

Au Quartier Latin, tout a été pensé pour une parfaite harmonie entre gastronomie, bien-être et nature. Plus qu’un simple hôtel, notre établissement invite à la détente, avec sous un même toit son restaurant gourmand, son Spa et sa grande terrasse.

Qu’il s’agisse d’une réunion d’affaires ou d’une réception privée, le Quartier Latin garantit des événements inoubliables maîtrisés de A à Z. Salles de réunions, espaces dédiés aux banquets, aux meetings, aux repas d’affaires ou en famille, le Quartier Latin propose des prestations sur-mesure dans un environnement privilégié.

À gagner : une nuit pour deux personnes dans une chambre "Elegance" avec le petit-déjeuner ainsi qu'un repas 3 services (entrée, plat, dessert) et boissons incluses (1 coupe de bulles, sélection de vins, softs et café)