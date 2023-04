Ecoutez Samy et Lou et gagnez un VTT d'une valeur de 800€

Depuis février 2023, Bicyclic et Barracuda unissent leurs forces pour ne former qu’un seul et même groupe. Les deux entreprises partagent leurs ressources et leurs compétences afin de consolider leur croissance et de satisfaire leur clientèle. Grâce à cette fusion, le groupe renforce son statut de leader sur le marché du cycle.

Fort de 13 magasins, le nouveau groupe ne propose pas moins de 5 000 vélos de stock à sa clientèle. VTT, Route, City, Cargo, électrique ou enfant, il est toujours possible de trouver le vélo adapté à vos envies et vos besoins.

Accueillis par une équipe de passionnés désireux de transmettre leurs connaissances et leur passion, vous êtes accompagnés et conseillés dans votre processus d’achat. Les ateliers, formés aux dernières technologies, assurent le service après-vente et trouvent toujours une solution à moindre coût.

Bicyclic et Barracuda sont aussi très (pro)actifs en matière de leasing vélo. Ayant développé leur propre solution, Bicyclic Lease, ils accompagnent les entreprises dans leur transition vers une mobilité plus verte et responsable.

Leur ambition est de consolider le réseau existant en capitalisant sur les compétences des deux sociétés. Dans un second temps, ils désirent également se rapprocher de leur clientèle en renforçant leur présence en provinces du Hainaut et du Luxembourg voir dans le nord de la France où leur concept intéresse.

On peut dire que l’avenir s’annonce radieux pour cette entreprise 100% wallonne.