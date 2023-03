Ecoutez Samy et Lou et assister à tous les concerts à Namur is a Joke

Samy et Lou vous offrent chaque jour votre Pass Tipik exclusif qui donne accès à TOUS les concerts du festival Namur is a Joke!

Découvert grâce à ses vidéos, l'humoriste GuiHome vous détend est le fondateur du premier festival d'humour à Namur, Namur is a Joke. Après le succès de la première édition en mars 2022, le festival revient pour une deuxième édition avec près de 40 spectacles et concerts dans toute la ville du 23 au 26 mars 2023.

Cette année Namur is a Joke investira le splendide Théâtre de Namur pour une soirée 100% belge en ouverture avec Pierre de Maere et Doria D.

Les 23, 24 et 25 mars auront lieu 3 soirées concerts sur la place d'Armes au Chapiteau. Retrouvez le meilleur de la scène musicale belge et française actuelle.

- Jeudi 23 mars : Colt et Aloïse Sauvage

- Vendredi 24 mars : Juicy et Julien Granel

- Samedi 25 mars : ICO et TODIEFOR

Retrouvez toutes les infos ici.

