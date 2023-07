Écoutez "Rush" de Troye Sivan ainsi que nos autres nouveautés de la semaine sur Tipik

Le coup de coeur Tipik de la semaine.

L'auteur-compositeur-interprète, acteur et superstar australienne Troye Sivan entre dans la playlist de Tipik cette semaine avec Rush, premier extrait de "Something To Give Each Other", son nouvel album attendu pour l'automne.

Après avoir fait partie du casting de la série évènement The Idol crée par The Weeknd, Troye Sivan revient à la musique avec un single pop puissant qui fait la part belle à la liberté et à la joie de vivre, célébrant l'amour, l'amitié, la fête et la danse, le tout sans frontières et sans barrières.