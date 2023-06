Écoutez "Runaway" de OneRepublic ainsi que nos autres nouveautés de la semaine sur Tipik

Découverte pendant la saison 9 de The Voice sous son vrai prénom, Alice et face à Jeremie Makiese, la jeune chanteuse nous régale de son nouveau titre "Not My Kind Of Dude". Et c’est sous le nom de Essyla, Alice lu à l’envers, qu’elle a décidé de dévoiler son univers musical. Tantôt douce, tantôt puissante, la voix de l’artiste a su nous surprendre sur ce titre à l’énergie disco et c’est pour cela qu’après "Let You Go", "Not My Kind Of Dude" est le deuxième titre d’Essyla à directement rejoindre la playlist de Tipik.