Ecoutez Romain et gagnez une Playstation 5, un casque sans fil et le jeu Gran Turismo 7

Ecoutez Romain dès lundi et remportez une console édition numérique PlayStation®5, un casque sans fil pulse 3D et le jeu Gran Turismo 7!

A l’occasion de la sortie du film évènement Gran Turismo ce 9 août, Sony Pictures et Sony Playstation vous offrent l’occasion de gagner une Playstation 5 numérique, le jeu Gran Turismo 7 ainsi qu’un casque-micro Sony sans fil pulse 3D.

Profitez de chargements rapides comme l'éclair grâce au SSD ultra-rapide, d'une immersion plus intense avec la prise en charge du retour haptique, des gâchettes adaptatives et de l'audio 3D, et de toute une nouvelle génération de jeux PlayStation® incroyables.

La PS5™ édition numérique est une version entièrement numérique de la console PS5™, sans lecteur de disque. Connectez-vous à votre compte PlayStation™Network, puis rendez-vous sur le PlayStation™Store pour acheter et télécharger des jeux.

Si vous aussi vous rêver de devenir le prochain Jann Mardenborough, un joueur assidu des jeux vidéo Gran Turismo devenu pilote automobile, n'hésitez pas et écouter Romain dès lundi de 16h à 20h. Vous serez peut-être notre heureux gagnant!