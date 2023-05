Écoutez "Révérence" de Loic Nottet ainsi que nos autres nouveautés de la semaine sur Tipik

Il est là ! Le nouvel album de Loic Nottet, "Addictocrate" est disponible et entièrement chanté en français. Dans ce nouveau projet, on retrouve le titre "Révérence". Un titre plein de mélancolie et de nostalgie. L’artiste belge se souvient avec plein de tendresse de moments d’insouciance et de joie dans une vie simple d’avant. Loïc a eu le déclic pour cette chanson en regardant une série et en se faisant la réflexion que les acteurs des séries qu’il regarde n’ont plus son âge, la chanson révèle une prise de conscience sur le temps qui passe.

Loïc Nottet est passé dans le Réveil de Tipik ce jeudi pour présenter son nouveau bébé, une séquence à voir et revoir sur Auvio.