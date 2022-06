Ecoutez "Remind Me" de Bastille ainsi que nos autres nouveautés de la semaine sur Tipik

Après la sortie de son album " Give Me The Future " en février dernier, Bastille est de retour ce vendredi avec un nouveau single " Remind Me ".

La sortie de ce single s’accompagne d’une expérience numérique pour l’album " Give Me The Futur ". Les fans vont pouvoir explorer le monde surréaliste de l’album explique Dan Smith dans un communiqué : "En tant que groupe, nous essayons de nous éloigner de ce qui est attendu. Notre nouvel album Give Me The Future traite de notre relation avec la technologie, et nous voulions vraiment faire quelque chose qui repousse les limites de ce qui est actuellement possible et qui regarde vers ce qui est à venir dans le futur. C'est le prochain niveau d'interactivité dans la musique."

Il s'agit "d'un monde vivant et respirant dans lequel les artistes et les participants virtuels ont pu interagir les uns avec les autres dans des environnements virtuels étonnants" complète le communiqué.

Avant de découvrir cet univers, vibrez avec "Remind Me" qui fait son entrée dans la playlist Tipik.