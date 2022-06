Écoutez "Questions" de Lost Frequencies & James Arthur ainsi que nos autres nouveautés de la semaine sur Tipik

OSCAR ANTON - "BEST DAY EVER (feat. BLANKS)"

Le jeune chanteur français Oscar Anton qui s'était déjà lancé le défi de sortir deux morceaux composés dans sa chambre tous les deux mois pendant un an est désormais passé à la vitesse supérieure !

En 2022, Oscar propose un tout nouveau concept : les postcards. L'idée? Parcourir le monde et proposer, chaque mois, un nouveau titre enregistré avec un artiste local en featuring et ce dans une ville différente à chaque fois !

Après Milan, Berlin, Madrid et Istanbul, il a posé ses valises à Amsterdam et sort dans la foulée le single Best Day Ever, composé et enregistré avec l'artiste néerlandais Blanks, un titre dansant inspiré par les 80's et qui fait une entrée ébouriffante dans la playlist de Tipik cette semaine !