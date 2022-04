Écoutez "Quand je marche (Comme Ben Mazué)" de Roméo Elvis ainsi que nos autres nouveautés de la semaine sur Tipik

ROMEO ELVIS - "QUAND JE MARCHE (COMME BEN MAZUE)"

Trois ans après la sortie de son album "Chocolat", Roméo Elvis annonce son grand retour ! Un come-back très attendu et préparé avec la complicité de l’acteur français Eric Judor avec qui le rappeur belge a tourné une vidéo promotionnelle à la croisée entre mise en scène artistique et capsule humoristique.

Premier extrait de son nouvel et troisième album "Tout peut arriver" qui sortira le 27 mai prochain, le single Quand je marche (comme Ben Mazue) se hisse directement tout en haut de la playlist de Tipik cette semaine ! Un titre aux allures de ballade qui groove et qui révèle un nouveau pan de la personnalité de son créateur, plus posé et réflexif que jamais.

Un morceau qui sera à découvrir avec les autres de l’album en live à l’Orangerie du Botanique à Bruxelles le 7 juin prochain !