Ecoutez "Potion" de Calvin Harris feat. Dua Lipa and Young Thug ainsi que nos autres nouveautés de la semaine sur Tipik

Après s’être confiée sur le deuil dans "He Knows", sur les violences conjugales sur "Far Gone" ou encore sur la dépendance affective dans "Without You", notre artiste belge continue son envolée musicale en abordant un thème toujours plus personnel. Cette fois, elle "baisse la garde avec pudeur et poésie" pour réaliser son introspection sentimentale "évoquant l’instant où l’on voit la flamme de l’amour s’éteindre chez l’autre". Il s’agit du deuxième extrait de son album "Until We Meet Again" qui sort ce vendredi.

Un morceau composé avec Matthew Irons, Egil " Ziggy " Franzen et Romain Descampe à découvrir sans tarder sur Tipik.