Écoutez "Popular" de The Weeknd feat. Playboi Carti & Madonna ainsi que nos autres nouveautés de la semaine sur Tipik

Notre coup de coeur Tipik de la semaine.

Popular, c'est le nouveau titre du chanteur canadien The Weeknd, du rappeur américain Playboi Carli et de ... Madonna.

Un morceau pop aux sonorités R'n'B issu de "The Idol, Vol. 1", l'album consacré à la BO de la série télévisée américaine The Idol, réalisée par The Weeknd lui-même - de son vrai nom Abel Tesfaye - et dans laquelle il incarne également un gourou gérant de boîte de nuit. Les deux premiers épisodes de la série ont récemment été présentés au dernier Festival de Cannes, on peut d'ailleurs voir des extraits de ce moment dans le clip de la chanson.

C'est la première fois que The Weeknd collabore avec Madonna : "Madonna était la collaboratrice ultime pour ce morceau" a-t-il déclaré. "J'ai toujours voulu travaillé avec elle. (...) Elle est la pop star suprême."